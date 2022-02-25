كورونا.. 165,890 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و1832 بمصر و1122 بباكستان

سجّلت كوريا الجنوبية 165,890 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 2,665,077، وفقاً للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت البلاد 94 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ لتبلغ حصيلة الوفيات الإجمالية 7,783 حالة.

مصر

سجّلت مصر 1832 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته، ووفاة 38 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 477173، من ضمنهم 408094 حالة تم شفاؤها، و23927 وفاة.

باكستان

سجّلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و25 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1506450 إصابة، منها 61332 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 30139 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1414979 حالة.