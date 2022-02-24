كوريا الجنوبية تنضم للعقوبات ضد روسيا.. ورئيسها: لا تبرئة!

عبر رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الخميس، عن أسفه للعملية الروسية في أوكرانيا، معلنًا انضمام بلاده إلى العقوبات ضد روسيا.



وقال بارك سو-هيون السكرتير الرئاسي الأعلى للاتصالات العامة إن "الرئيس مون عبر عن أسفه للغزو الروسي لأوكرانيا، وأعلن انضمام كوريا الجنوبية إلى العقوبات ضد روسيا".



واعتبر "مون" أن "استخدام القوة التي تسفر عن ضحايا في الأرواح لا يمكن تبرئتها بأي حال من الأحوال"، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".



وأضاف: "كوريا الجنوبية ستنضم إلى العقوبات الدولية ضد روسيا، حيث أعرب عن أسفه لهجوم موسكو على أوكرانيا".



كما أصدر "مون" تعليمات للحكومة ببذل كل ما في وسعها لضمان سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين في أوكرانيا.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في خطاب إلى الروس صباح اليوم أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة في دونباس، مشيرًا إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.