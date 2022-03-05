كوريا الشمالية تُطلق مقذوفًا جديدًا باتجاه البحر

أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت اليوم مقذوفًا جديدًا باتجاه البحر يعتقد أنه صاروخ باليستي.
وأوضحت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة في بيان، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفًا باتجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية، مرجحة أن المقذوف على ما يبدو اختبار صاروخي، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل عن هذه العملية.
وأفاد وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي من جانبه بأن التقديرات تشير إلى أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم وصل ارتفاعه إلى 550 كيلومترًا، وقطع مسافة 300 كيلومتر، مضيفًا: يبدو أن القذيفة سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، لكن سلطات طوكيو ستواصل مراقبة الوضع لجمع وتحليل المعلومات.