كوريا الشمالية تُطلق مقذوفًا جديدًا باتجاه البحر

وأوضحت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة في بيان، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفًا باتجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية، مرجحة أن المقذوف على ما يبدو اختبار صاروخي، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل عن هذه العملية.