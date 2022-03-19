"كينجال" ونقطة التحول.. موسكو: الصاروخ يضع أنظمة الدفاع الجوي في خبر كان

لجأت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، لاستخدام صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض غربي أوكرانيا.
وكالة "ريا نوفوستي" الحكومية الروسية للأنباء قالت إنها المرة الأولى التي يستخدم فيها صاروخ كهذا بالحرب الدائرة في أوكرانيا، فيما تفيد روسيا بأن هذا الطراز من الصواريخ الذي يمكن التحكم به بشكل كبير، تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي.
وأوضحت الوكالة نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية، أنها دمرت مستودعًا كبيرًا تحت الأرض للصواريخ وذخائر الطائرات في منطقة إيفانو فرانكيفسك الأوكرانية، باستخدام هذا الصاروخ.
وأضافت الوزارة، وفق سكاي نيوز عربية، أنها دمرت أيضًا مراكز للاتصالات اللاسلكية والاستطلاع تابعة للجيش الأوكراني قرب مدينة أوديسا الساحلية، باستخدام "نظام صاروخي ساحلي"؛ حسبما أفادت الوكالة.