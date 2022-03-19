"كينجال" ونقطة التحول.. موسكو: الصاروخ يضع أنظمة الدفاع الجوي في خبر كان

وكالة "ريا نوفوستي" الحكومية الروسية للأنباء قالت إنها المرة الأولى التي يستخدم فيها صاروخ كهذا بالحرب الدائرة في أوكرانيا، فيما تفيد روسيا بأن هذا الطراز من الصواريخ الذي يمكن التحكم به بشكل كبير، تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي.