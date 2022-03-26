العالم

لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي.. "بايدن" يُجري محادثات مع مسؤولين أوكرانيين كبار

كييف تَلَقّت تعهدات أمنية إضافية
لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي.. "بايدن" يُجري محادثات مع مسؤولين أوكرانيين كبار
الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري محادثات مع وزيري الدفاع والخارجية الأوكرانيين في وارسو
سبق
سبق

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (السبت)، محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في فندق ماريوت في وسط وارسو، خلال لقاء جمعهما مع نظيريهما الأمريكيين.

وذكر صحفيون أن "بايدن" جلس في هذا اللقاء الأول مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء الغزو الروسي، إلى طاولة بجانب وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن، مقابل وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميترو كوليبا وأوليسكي ريزنيكوف؛ وفقًا لـ"رويترز".

من جهته، بيّن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن بلاده تَلَقّت تعهدات أمنية إضافية من الولايات المتحدة بشأن تطوير التعاون الدفاعي.

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