لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي.. "بايدن" يُجري محادثات مع مسؤولين أوكرانيين كبار

وذكر صحفيون أن "بايدن" جلس في هذا اللقاء الأول مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء الغزو الروسي، إلى طاولة بجانب وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن، مقابل وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميترو كوليبا وأوليسكي ريزنيكوف؛ وفقًا لـ"رويترز".