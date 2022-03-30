"لافروف": روسيا والصين تقودان الطريق نحو نظام عالمي "أكثر عدلًا"

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم "الأربعاء"، أن "موسكو وبكين تقودان الطريق نحو نظام عالمي أكثر عدلًا"، وذلك في أول زيارة له إلى الحليف الصيني منذ بدأت قوات بلاده الهجوم على أوكرانيا الشهر الماضي.