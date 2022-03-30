"لافروف": روسيا والصين تقودان الطريق نحو نظام عالمي "أكثر عدلًا"

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم "الأربعاء"، أن "موسكو وبكين تقودان الطريق نحو نظام عالمي أكثر عدلًا"، وذلك في أول زيارة له إلى الحليف الصيني منذ بدأت قوات بلاده الهجوم على أوكرانيا الشهر الماضي.
وقال "لافروف" عقب وصوله إلى مدينة هوانغشان شرق: "إن العالم يعيش مرحلة بالغة الخطورة في تاريخ العلاقات الدولية، وفي نهاية إعادة صياغة العلاقات الدولية هذه سنمضي نحن وإياكم والمتعاطفون معنا نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب عادل وديمقراطي"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وبث التلفزيون الرسمي الصيني مشاهد للقاء الوزيرين يتبادلان التحية بالأكواع، وواضعين كمامات، أمام وسائل الإعلام الوطنية قبيل الاجتماع.
وعكس العديد من دول الغرب، رفضت بكين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، وقدمت غطاء دبلوماسيًا لروسيا التي تتزايد عزلتها.