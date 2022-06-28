لافروف: ضخّ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لن يحلّ الأزمة وسنواصل استهدافها

وصرح وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي، في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول المطلّة على بحر قزوين، بعشق آباد؛ بأن "ما يفكر فيه زيلينسكي لا يهم، فهو لا يتخذ قرارات"، مضيفًا: أن روسيا ليست مهتمة بما إذا كان رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي سيشارك في قمة مجموعة العشرين أو لا.