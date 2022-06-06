"لافروف": ما حدث مع طائرتي عملٌ غير مسبوق

وكان من المقرر أن يُجري لافروف محادثات مع كبار المسؤولين في بلغراد، إحدى الحلفاء القلائل المتبقين لموسكو في أوروبا منذ بدء هجومها العسكري في أوكرانيا في وقت سابق هذا العام.