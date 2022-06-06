"لافروف": ما حدث مع طائرتي عملٌ غير مسبوق
اتهم وزير خارجية روسيا "سيرجي لافروف"، الغرب بأنه يريد أن يحكم العالم من خلال مبادئه الخاصة.
وقال "لافروف": دول حلف الناتو تضغط على شرق أوروبا لاتخاذ مواقف عدائية تجاه روسيا.
وأضاف وزير خارجية روسيا أن "إغلاق الأجواء أمام طائرتي من قِبَل بعض الدول، عمل غير مسبوق".
جاء ذلك بعدما اضطر لافروف إلى إلغاء زيارة لصربيا اليوم الاثنين، بعد أن مَنَع عدد من جيرانها طائرته من المرور عبر مجالها الجوي.
وكان من المقرر أن يُجري لافروف محادثات مع كبار المسؤولين في بلغراد، إحدى الحلفاء القلائل المتبقين لموسكو في أوروبا منذ بدء هجومها العسكري في أوكرانيا في وقت سابق هذا العام.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، قولها إن "الدول المحيطة بصربيا أغلقت قناة الاتصال، برفضها السماح بالتحليق فوق طائرة سيرجي لافروف التي كانت متجهة إلى صربيا".
وكان من المقرر أن يصل الوفد الروسي إلى بلغراد لإجراء محادثات؛ لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والناتو أغلقت مجالها الجوي.
وذكرت صحيفة Vecernje Novosti اليومية الصربية، أن بلغاريا ومقدونيا والجبل الأسود رفضت السماح بالوصول إلى مجالها الجوي.
وقال مصدر دبلوماسي روسي لوكالة "إنترفاكس" للأنباء: إنه لم يكن هناك خيار سوى إلغاء الزيارة.