"لا أكل لا شرب لا لمس".. أوكرانيا توصي مفاوضيها أثناء اجتماعهم مع "الروس"

حذرت أوكرانيا مفاوضيها من الأكل أو الشرب أو حتى لمس أي شيء أثناء توجههم إلى المحادثات مع روسيا في إسطنبول، الثلاثاء، عقب مزاعم بأن الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش وآخرين عانوا من أعراض ما يشتبه في أنه تسمم، هذا الشهر بعد اجتماع في كييف.