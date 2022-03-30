"لا أكل لا شرب لا لمس".. أوكرانيا توصي مفاوضيها أثناء اجتماعهم مع "الروس"

حذرت أوكرانيا مفاوضيها من الأكل أو الشرب أو حتى لمس أي شيء أثناء توجههم إلى المحادثات مع روسيا في إسطنبول، الثلاثاء، عقب مزاعم بأن الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش وآخرين عانوا من أعراض ما يشتبه في أنه تسمم، هذا الشهر بعد اجتماع في كييف.
وفي مقابلة تلفزيونية، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: أنصح أي شخص يتفاوض مع روسيا ألا يأكل أو يشرب أي شيء، ومن الأفضل تجنب لمس الأسطح"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
والتقى الجانبان، الثلاثاء، بإسطنبول في محادثات مباشرة للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين، لم تسفر عن أي اتفاق، لكن المفاوضين الأوكرانيين حددوا بعض المقترحات، وقالت موسكو إنها ستخفض بشكل كبير النشاط العسكري بالقرب من كييف وتشرنيهيف.
وبحسب الحرة حضر أبراموفيتش محادثات السلام في إسطنبول رغم أن المسؤولين الروس قالوا إنه لم يكن جزءًا من الوفد الرسمي.
وأصيب إبراموفيتش وكذلك أعضاء من الوفد المفاوض الأوكراني بالتسمم بعد اجتماعات في أوائل مارس.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن أحد مساعدي إبراموفيتش قوله إنه حضر اجتماع الثلاثاء بعد الاشتباه في تعرضه للتسمم.
وتحدث مساعده شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلًا: إن البعض يشتبه في قيام "طرف ثالث" بالتسميم المزعوم؛ مشيرًا إلى أن العملية لم تقرها الحكومة الروسية.
وقال إن مالك نادي تشيلسي البريطاني لكرة القدم، الخاضع لعقوبات بسبب علاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تحسن، ويركز الآن على المفاوضات بين كييف وموسكو.
وكان الكرملين قد قال: إن إبراموفيتش لَعِب دورًا في المراحل المبكرة من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، لكن العملية الآن في أيدي فريقي التفاوض من الجانبين.
ونفت روسيا تعرض إبراموفيتش للتسمم وكذلك صلتها بالحادث.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، الثلاثاء: إن مثل هذه المزاعم "جزء من حرب معلومات. هذه التقارير ليست صحيحة بالتأكيد"، على حد قوله.
وكان موقع "بيلينغكات" الاستقصائي البريطاني وصحيفة "وول ستريت جورنال" أول من أوردا خبر التسمم المزعوم. ووفقًا لما نشراه، فإن أعراض شملت "احمرار العينيين، وشعورًا مؤلمًا ومستمرًّا، وتقشير جلد الوجه واليدين" ظهرت على أبراموفيتش واثنين من مفاوضي سلام أوكرانيين، بعد اجتماع في الثالث من مارس.
وتتواقف هذه الأعراض مع التسمم بالأسلحة الكيماوية.
ونقل موقع "بيلينغكات" عن خبراء القول إن جرعة السم المستخدم ونوعه لم يكونا كافيين لتهديد الحياة، وإن "الهدف على الأرجح كان إخافة الضحايا وليس إلحاق الضرر الدائم بهم.. وقال الضحايا إنهم لا علم لهم بمن قد تكون له مصلحة في تنفيذ الهجوم".
وغزت القوات الروسية أوكرانيا يوم 24 فبراير، فيما وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنها "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا. وتقول أوكرانيا والغرب إن بوتين شن حربًا عدوانية غير مبررة.