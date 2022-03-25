لا تنكثوا الوعود.. رسالة شديدة اللهجة من 16 وزيرة خارجية لـ"طالبان"

وقررت حركة طالبان بشكل مفاجئ، عدم إعادة فتح المدارس يوم الأربعاء للتلميذات من الصف السادس وما فوق، ونكثت بوعدها، مفضلةً إرضاء المتشددين على حساب مزيد من العزلة عن المجتمع الدولي، كما رفضت تفسير القرار المفاجئ.