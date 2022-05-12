لا للخروقات.. "البرلمان العربي" يدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس

وثمن رئيس البرلمان عادل العسومي، في بيان له اليوم، الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية التاريخية لهذه المدينة، ضد الخروقات واعتداءات القوة القائمة بالاحتلال.