لا للخيار السيئ.. "البنتاغون": لا أحد يريد صراعًا بين دولتين نوويتين!

وقال وزير الدفاع الأمريكي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": إن الولايات المتحدة لن تفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، موضحًا أن ذلك "يعني أننا سندخل في مواجهة مع روسيا، فنحن نتحدث عن قوتين نوويتين. لا أحد يريد أن يرى هذا".