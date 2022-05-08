"لا نثق ببوتين".. واشنطن تشترط وجود كييف لإبرام أي صفقات مع موسكو

وتفصيلاً، قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية في تصريح صحافي نشر البيت الأبيض نصه، الأحد، إن الولايات المتحدة لا تفكّر بمسألة رفع العقوبات، لافتًا إلى أن واشنطن لم تبرم أي صفقة مع روسيا بشأن العقوبات دون وجود أوكرانيا على الطاولة.