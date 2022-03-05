لبحث الأزمة الإنسانية.. جلسة طارئة في مجلس الأمن بشأن أوكرانيا

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مساء الأربعاء، أنه "فتح على الفور" تحقيقاً حول الوضع في أوكرانيا بعد أن تلقى الضوء الأخضر من 39 دولة بينها المملكة المتحدة.