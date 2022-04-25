لبنان.. العثور على جثة امرأة من غرقى مركب المهاجرين

عثر الجيش اللبناني على جثة أخرى، في حادث غرق مركب للمهاجرين في البحر قبالة ساحل لبنان الشمالي خلال الليل، ليرتفع عدد القتلى إلى سبعة، مع استمرار جهود الإنقاذ، بحسب ما نقلت "رويترز" عن رئيس مرفأ طرابلس أحمد تامر، اليوم (الاثنين).
وأوضح "تامر" أن عمليات الإنقاذ استمرت طيلة الليل، وتمكّن الجيش من العثور على جثة امرأة، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى سبعة.
وأضاف أن من كانوا على متن المركب: لبنانيون، وسوريون، وفلسطينيون، وأن المركب انقلب؛ لأنه كان يحمل أكثر من طاقته.
وانتظر عدد قليل من الرجال خارج الميناء صباح اليوم، على أمل العثور على أحبائهم المفقودين.
وغرق مركب صغير يحمل نحو 60 شخصاً، في وقت متأخر من السبت الماضي، قبالة الساحل بالقرب من مدينة طرابلس الساحلية، وأعلنت السلطات أنها أنقذت أكثر من 45 شخصاً.