لبنان.. العثور على جثة امرأة من غرقى مركب المهاجرين

عثر الجيش اللبناني على جثة أخرى، في حادث غرق مركب للمهاجرين في البحر قبالة ساحل لبنان الشمالي خلال الليل، ليرتفع عدد القتلى إلى سبعة، مع استمرار جهود الإنقاذ، بحسب ما نقلت "رويترز" عن رئيس مرفأ طرابلس أحمد تامر، اليوم (الاثنين).