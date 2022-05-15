لبنان تنتخب نوابها.. إقبال ضعيف واعتداءات و"عون" و"ميقاتي" يصوّتان

وفي هذه الأثناء، كثّف الجيش انتشاره لتأمين مكاتب الاقتراع، ومع ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن مناصري "حزب الله" وحركة "أمل"، اعتدوا على خيمة تابعة للقوات اللبنانية بجزين جنوب لبنان، كما وقع إشكال بين مناصري حزب القوات و"حزب الله" في زحلة البقاع شرقي لبنان.