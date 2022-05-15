لبنان تنتخب نوابها.. إقبال ضعيف واعتداءات و"عون" و"ميقاتي" يصوّتان

أدلى الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بصوتهما في الانتخابات النيابية؛ فيما يواصل الناخبون اللبنانيون التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 128 نائبًا.
وذكرت وزارة الداخلية اللبنانية، أن نسبة التصويت، في الفترة الصباحية، وصلت إلى 14%، مع العلم أنه يحق لنحو 4 ملايين ناخب التصويت، موزعين على 15 دائرة انتخابية.
وفي وقت سابق، أفادت غرفة العمليات في وزارة الداخلية، بأن نسبة الاقتراع على الأراضي اللبنانية كافة بلغت 1.67%.
وفي هذه الأثناء، كثّف الجيش انتشاره لتأمين مكاتب الاقتراع، ومع ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن مناصري "حزب الله" وحركة "أمل"، اعتدوا على خيمة تابعة للقوات اللبنانية بجزين جنوب لبنان، كما وقع إشكال بين مناصري حزب القوات و"حزب الله" في زحلة البقاع شرقي لبنان.
وينظم الاقتراع وفق قانون النسبية، اعتمادًا على ما يسمى "اللوائح المغلقة"؛ فيما يقاطع تيار المستقبل -بقيادة سعد الحريري- الانتخابات التي تأتي وسط أزمة سياسية واقتصادية.
ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون مواطنيه إلى تكثيف المشاركة في الانتخابات النيابية؛ مؤكدًا ضرورة التصويت لمن يخدم البلاد، وقال عون، بعد الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع: إن "التصويت في الانتخابات واجب على كل مواطن لبناني".
كما أشاد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بالتحضيرات التي وصفها بالجيدة للانتخابات النيابية، وأثنى على جهود كل الجهات التي شاركت في هذه الاستعدادات؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".
وقال "ميقاتي"، بعد اقتراعه في مدينة طرابلس شمالي لبنان: إن عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية تُجرى بشكل جيد حتى الآن.
وستبقى صناديق الاقتراع مفتوحة حتى الساعة السابعة مساء بحسب التوقيت المحلي؛ لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات، مع العلم أنه سبق للناخبين بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، بنسبة مشاركة بلغت 60%، ومن المرجح أن تعلن النتائج النهائية في اليوم التالي.