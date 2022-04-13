لبنان.. رئيس الهيئات الاقتصادية: لا نستطيع الاستمرار بدون علاقة متينة مع دول الخليج العربي.. وعلى رأسها المملكة

شدَّد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبناني، الوزير السابق محمد شقير، على ضرورة التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، مطالبًا حكومة بلاده باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإعادة العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها.
وعدَّ "شقير" في تصريح له على هامش مأدبة الإفطار التي أقامها وليد بن عبدالله بخاري، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، أن لبنان لا يستطيع أن يستمر اقتصاديًّا بدون علاقة متينة وعميقة مع دول الخليج العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
وأعرب عن أمله بأن تكون المرحلة المقبلة جديدة وإيجابية وبنَّاءة على صعيد العلاقات بين لبنان والسعودية.
حضر الإفطار الذي كان مناسبة للتداول في الأوضاع العامة في لبنان، ولاسيما فيما يخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي، عددٌ من أعضاء الهيئات الاقتصادية ورؤساء مجالس رجال الأعمال اللبنانية - الخليجية.