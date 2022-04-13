لبنان.. رئيس الهيئات الاقتصادية: لا نستطيع الاستمرار بدون علاقة متينة مع دول الخليج العربي.. وعلى رأسها المملكة

وعدَّ "شقير" في تصريح له على هامش مأدبة الإفطار التي أقامها وليد بن عبدالله بخاري، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، أن لبنان لا يستطيع أن يستمر اقتصاديًّا بدون علاقة متينة وعميقة مع دول الخليج العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.