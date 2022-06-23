لبنان.. "عون" يبدأ الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة

بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الخميس)، استشارات نيابية؛ لتسمية رئيس جديد للحكومة، بعد أكثر من شهر على انتخابات تشريعية أتت بكتل غير متجانسة إلى البرلمان.