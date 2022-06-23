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لبنان.. "عون" يبدأ الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة
ترجيح بإعادة تكليف "ميقاتي"
بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الخميس)، استشارات نيابية؛ لتسمية رئيس جديد للحكومة، بعد أكثر من شهر على انتخابات تشريعية أتت بكتل غير متجانسة إلى البرلمان.
وذكرت رئاسة الجمهورية، أن "عون" بدأ عند الساعة العاشرة صباحاً الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في قصر بعبدا، ويفترض أن تستمر حتى حوالى الساعة الخامسة عصراً.
ويسمّي رئيس الجمهورية عادة الشخصية التي تحصل على العدد الأكبر من أصوات النواب، ويرجح أن تعاد تسمية رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي.