لبنان يدعو أمريكا لاستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

دعت السلطات اللبنانية، الوسيط الأميركي آموس هوكستين، اليوم (الاثنين)؛ للحضور إلى بيروت للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، غداة وصول سفينة إنتاج وتخزين إلى حقل كاريش، الذي يعتبر لبنان أنه يقع في منطقة متنازع عليها.
وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في بيان أنه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون، تقرر دعوة "هوكستين" للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار، التي تعيشها المنطقة، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف "ميقاتي" أنه تقرر إجراء سلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان.
وشدد على أن أي أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازاً وعملاً عدوانياً.
وأعلنت شركة إنرجيان ومقرها لندن في بيان أمس، وصول سفينة وحدة إنتاج وتخزين الغاز الطبيعي إلى موقعها في كاريش.
وأوضحت "إنرجيان" أنها تعتزم بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام، ما أثار تنديداً لبنانياً واسعاً.
وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين العام 2020 بوساطة أميركية في مايو (أيار) من العام الماضي، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.