لبنان يدعو أمريكا لاستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في بيان أنه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون، تقرر دعوة "هوكستين" للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار، التي تعيشها المنطقة، وفقاً لـ"فرانس 24".