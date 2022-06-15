لتعويض "الروسي".. تفاهم بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي لزيادة صادرات الغاز

وقالت إن الاتحاد الأوروبي المؤلَّف من 27 دولة هو "أكبر وأهم زبون لروسيا" في إمدادات الطاقة؛ لكن الحرب حفّزت التكتل على التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري الروسي، بما يشمل تعزيز واردات الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط.