لجنة التحقيق في الكونجرس: "ترامب" هو مدبر أحداث الشغب في مبنى الكابيتول

استمعت لجنة التحقيق في أحداث الشغب التي وقعت في الكونغرس في السادس من يناير من العام الماضي إلى شهادات تفيد بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو من دبر أحداث الشغب في مبنى الكابيتول في "محاولة انقلابية".
وقالت ليز تشيني، نائبة رئيس اللجنة الجمهورية: إن ترامب قد "أشعل فتيل هذا الهجوم".
وقال بيني تومسون، وهو نائب عن الحزب الديمقراطي: إن أحداث الشغب عرّضت الديمقراطية الأمريكية للخطر.
وكان أنصار ترامب قد اقتحموا مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير 2021 بينما كان المشرعون مجتمعين للمصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات.
وبعد قرابة عام من التحقيق، افتتحت اللجنة المختارة من نواب البرلمان الأمريكي والتي يقودها الديمقراطيون أولى جلساتها العلنية مساء الخميس بعرض مقاطع من مقابلات أجرتها مع أعضاء في الدائرة المقربة من ترامب.
وبعد قرابة عام من التحقيق، افتتحت اللجنة المختارة من نواب البرلمان الأمريكي والتي يقودها الديمقراطيون أولى جلساتها العلنية مساء الخميس بعرض مقاطع من مقابلات أجرتها مع أعضاء في الدائرة المقربة من ترامب.