لجنة التحقيق في الكونجرس: "ترامب" هو مدبر أحداث الشغب في مبنى الكابيتول

استمعت لجنة التحقيق في أحداث الشغب التي وقعت في الكونغرس في السادس من يناير من العام الماضي إلى شهادات تفيد بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو من دبر أحداث الشغب في مبنى الكابيتول في "محاولة انقلابية".