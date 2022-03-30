لجنة وزارية عربية تزور روسيا لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية

أفاد سفير روسيا لدى الجزائر إيجور بلياييف، اليوم (الأربعاء)، بأن لجنة وزارية عربية، تضم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ستزور موسكو قريباً؛ لبحث جهود تسوية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.
وذكر "بلياييف"، أن روسيا لم تغلق الباب أمام المساعي الدبلوماسية"، وفقاً لقناة "الجزائر الدولية".
واعتبر أن "ما يحدث في أوكرانيا هو عملية عسكرية خاصة ودفاعية، جاءت بعد استنفاد روسيا كل السبل الدبلوماسية" على حد قوله.
وأشار السفير الروسي إلى أن "المرحلة الأولى من العملية انتهت حيثُ كان هدفها تقليص القوة الدفاعية الأوكرانية، في حين أن المرحلة الثانية سيكون هدفها تحرير دونباس".