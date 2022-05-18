"لحظة تاريخية".. فنلندا والسويد تتقدمان بطلبين رسميين للانضمام إلى "الناتو"

تقدمت فنلندا والسويد بطلبين رسميين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم (الأربعاء) في مقر الحلف، لتبدأ بذلك عملية انضمام من المتوقع أن تستغرق بضعة أسابيع فقط.
وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج بعد تسلمه طلبي الانضمام من السفيرين الفنلندي والسويدي في مقر الحلف: "إن الطلبين اللذين قدمتاهما اليوم هما خطوة تاريخية، وسينظر أعضاء الحلف الآن في المراحل المقبلة ضمن مساريكما للانضمام إلى الناتو".
وأضاف "ستولتنبرج": "هذه لحظة تاريخية يجب أن نغتنمها، وأرحب بشدّة بطلبي فنلندا والسويد الانضمام إلى الحلف، وأنتم أقرب شركائنا، وستزيد عضويتكما في الحلف من أمننا المشترك"، وفقاً لـ"رويترز".