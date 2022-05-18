"لحظة تاريخية".. فنلندا والسويد تتقدمان بطلبين رسميين للانضمام إلى "الناتو"

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج بعد تسلمه طلبي الانضمام من السفيرين الفنلندي والسويدي في مقر الحلف: "إن الطلبين اللذين قدمتاهما اليوم هما خطوة تاريخية، وسينظر أعضاء الحلف الآن في المراحل المقبلة ضمن مساريكما للانضمام إلى الناتو".