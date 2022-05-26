لحظة حاسمة.. "صورة قاتمة لاقتصاد الصين".. ماذا قال "لي كه تشيانغ"؟!

وأشار إلى أن "الصعوبات هي في بعض الجوانب وإلى حد ما، أكبر من تلك التي كانت في 2020 عندما كان الوباء يضرب بشدة البلاد"، وفق ما جاء في تقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة.