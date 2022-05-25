للمرة الأولى بالشرق الأوسط خلال 100 عام.. سلطنة عمان تحتضن مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين

وتتضمن أعمال المؤتمر العديد من الفعاليات، أوضح الدكتور محمد بن مبارك العريمي أنها ستشمل الإعلان لأول مرة عن جائزة سلطنة عُمان لأفضل صورة صحفية العالم، وتكريم 5 من عائلات صحفيين فُقدوا خلال أداء عملهم الصحفي، وتكريم خاص للصحفية الفلسطينية الراحلة شرين أبو عاقلة، مضيفًا أن من بين الفعاليات جلسات حوارية تضم العديد من الصحفيين من مختلف دول العالم يتم خلالها طرح تجاربهم في العمل الإعلامي، وانتخاب هيئة الرئاسة واللجان العامة للمؤتمر، وعقد الجلسة العامة لمناقشة تقرير الأمين العام، والاجتماعات القارية والاجتماعات الموازية للجان المؤتمر العام حول القرارات المالية والقوانين وتقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق الفخري، وانتخاب المرشحين الإداريين، إضافة إلى مناقشة الاقتراحات القانونية والاقتراحات العادية، وعقد الاجتماع التأسيسي للاتحاد الأسيوي للصحفيين الذي كان من المقرر أن ينعقد في شهر مارس 2020.