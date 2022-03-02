للمرة الأولى .. روسيا تكشف حصيلة قتلاها في أوكرانيا

كشفت روسيا، اليوم (الأربعاء) عن أول حصيلة لخسائرها العسكرية البشرية خلال الحرب على أوكرانيا، معلنة "سقوط 498 من عسكرييها وإصابة 1597 آخرين".

وقال المتحدث باسم الجيش الروسي إيجور كوناشينكوف خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الروسي العام: "لسوء الحظ، لدينا خسائر، سقوط 498 عسكرياً روسياً، وأصيب 1597 من رفاقنا منذ بداية دخول الأراضي الأوكرانية".

يقل عدد الخسائر في الأرواح الذي أعلنته روسيا عما أفادته هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم بمقتل 5 آلاف و840 جندياً روسياً منذ بداية الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.