للمرة الأولى في تاريخها.. كوريا الشمالية تُعيّن امرأةً وزيرةً للخارجية

ووصلت الدبلوماسية بين بيونغ يانغ وواشنطن إلى طريق مسدود، ولم يستجب النظام الكوري الشمالي في الأشهر الأخيرة لعروض واشنطن من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات.