للمرة الأولى في تاريخها.. كوريا الشمالية تُعيّن امرأةً وزيرةً للخارجية

عينت كوريا الشمالية للمرة الأولى في تاريخها امرأة لتولي منصب وزير الخارجية؛ بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم "السبت"، في وقت تواصل بيونغ يانغ سلسلة من اختبارات الأسلحة وتتجاهل دعوات الولايات المتحدة لإجراء محادثات.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأن النائبة السابقة لوزير الخارجية تشوي سون هوي عُينت وزيرة لخارجية كوريا الشمالية خلال اجتماع للحزب الحاكم برئاسة الزعيم كيم جونغ أون؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وتجيد تشوي سون هوي اللغة الإنجليزية، وكانت مستشارة مقربة من "كيم" خلال المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، ورافقته في اجتماعات القمة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ووصلت الدبلوماسية بين بيونغ يانغ وواشنطن إلى طريق مسدود، ولم يستجب النظام الكوري الشمالي في الأشهر الأخيرة لعروض واشنطن من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات.