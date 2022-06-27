للمرة الأولى منذ أكثر من قرن.. روسيا تتخلف عن سداد ديونها الخارجية

وفي حين أن أي تخلف رسمي عن السداد سيكون رمزيًّا إلى حد كبير نظرًا إلى أن روسيا لا يمكنها الاقتراض دوليًّا في الوقت الراهن، ولا تحتاج إلى ذلك بفضل عائدات النفط والغاز الكبيرة؛ فمن المحتمل أن تؤدي هذه الوصمة إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة لها في المستقبل.