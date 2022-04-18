للمرة الأولى.. نشر صور لاحتراق السفينة الروسية "موسكفا" قبل دقائق من غرقها

نُشِرت، اليوم الاثنين للمرة الأولى، صور للطراد الروسي "موسكفا"، تشتعل فيه النيران، ويتصاعد منه دخان أسود، قبل دقائق من غرقه في قاع البحر الأسود الأسبوع الماضي.
وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن الصور التي يبدو أنها التقطت من سفينة إنقاذ بجانب السفينة الحربية الروسية المنكوبة، تُظهر أضراراً على الجانب الأيسر للطراد جنباً إلى جنب مع ألسنة اللهب المشتعلة أسفل سطح السفينة، كما ظهر الدخان الأسود الكثيف في السماء.
وتتوافق الصور لحد كبير مع الرواية الأوكرانية للغرق القائلة بأن "موسكفا أصيب بصاروخين على جانب الميناء، مما أدى إلى اندلاع حريق وتسبب في انقلابه".
وتتعارض الرواية الأوكرانية مع رواية روسيا التي تذهب إلى أن "السفينة تعرضت لحريق وانفجار داخلي في بحر هائج".