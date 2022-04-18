للمرة الأولى.. نشر صور لاحتراق السفينة الروسية "موسكفا" قبل دقائق من غرقها

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن الصور التي يبدو أنها التقطت من سفينة إنقاذ بجانب السفينة الحربية الروسية المنكوبة، تُظهر أضراراً على الجانب الأيسر للطراد جنباً إلى جنب مع ألسنة اللهب المشتعلة أسفل سطح السفينة، كما ظهر الدخان الأسود الكثيف في السماء.