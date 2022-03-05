للمرة الأولى.. وزير داخلية "طالبان" يكشف وجهه علنًا "صور"

بعد أن كانت الصورة الوحيدة المعروفة له هي ملصق مطلوب لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ظهر اليوم "السبت"، بوجه مكشوف للمرة الأولى خلال احتفال رسمي في كابول، سراج الدين حقاني أحد قادة حركة طالبان، الذي يتولى منصب وزير الداخلية في الحركة.
ولم يسبق أن ظهر "حقاني" إلا في صور التقطت له من الخلف أو لا توضح ملامح وجهه.
وقال "حقاني" في كلمة ألقاها خلال احتفال تخرّج طلاب في أكاديمية الشرطة: "من أجل إرضائكم وإرساء ثقتكم، أظهر في وسائل الإعلام خلال لقاء علني معكم"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وخلال احتفال التخرج ظهر "حقاني" مثل العديد من كبار قادة النظام، بلحية طويلة، معتمًا عمامةً سوداء يغطيها شال أبيض.
وتداول مسؤولون في "طالبان" لقطات لـ"حقاني"، نُشرت اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وإلى حين استيلائها على السلطة في أغسطس الماضي، كان سراج الدين حقاني أحد ثلاثة نواب لزعيم طالبان هبة الله أخوند زادة، وكذلك زعيم الشبكة النافذة التي تحمل اسمه.
وتُتّهم شبكة حقاني بتنفيذ بعض أعنف الهجمات التي ارتكبتها حركة طالبان في أفغانستان خلال السنوات العشرين الماضية.
وما زال سراج الدين حقاني على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي عرض مبلغا يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات قد تؤدي إلى توقيفه.