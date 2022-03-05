للمرة الأولى.. وزير داخلية "طالبان" يكشف وجهه علنًا "صور"

بعد أن كانت الصورة الوحيدة المعروفة له هي ملصق مطلوب لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ظهر اليوم "السبت"، بوجه مكشوف للمرة الأولى خلال احتفال رسمي في كابول، سراج الدين حقاني أحد قادة حركة طالبان، الذي يتولى منصب وزير الداخلية في الحركة.