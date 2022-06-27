للمرة الثانية خلال 6 أشهر.. "الأغذية العالمي" يخفض حصص الإعاشة في اليمن

وخفض برنامج الأغذية العالمي منذ يناير الماضي، حصص الإعاشة لثمانية ملايين شخص وحذر في مايو الماضي، من أنه ربما يخفض المزيد من الحصص؛ لأنه لم يجمع سوى ربع المبلغ الذي كان يحتاجه لليمن، ويبلغ مليوني دولار، من المانحيين الدوليين هذا العام.