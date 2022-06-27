للمرة الثانية خلال 6 أشهر.. "الأغذية العالمي" يخفض حصص الإعاشة في اليمن

أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم (الاثنين)، أنه خفض من جديد حصص الإعاشة في اليمن؛ بسبب فجوات حادة في التمويل، والتضخم العالمي، والتأثير غير المباشر للصراع في أوكرانيا.
وقال البرنامج عبر "تويتر": "نحن مضطرون الآن لتقليص الدعم المقدم لخمسة ملايين من هؤلاء الأشخاص إلى أقل من 50 بالمائة من المتطلبات اليومية وللثمانية ملايين الآخرين إلى نحو 25 بالمائة تقريباً من المتطلبات اليومية".
وأوضح أن أنشطة التكيف وسبل العيش وبرامج الإطعام والتغذية المدرسية ستتوقف عن أربعة ملايين شخص؛ مما يجعل المساعدة متاحة لنحو 1.8 مليون شخص فقط، وفقاً لـ"رويترز".
وخفض برنامج الأغذية العالمي منذ يناير الماضي، حصص الإعاشة لثمانية ملايين شخص وحذر في مايو الماضي، من أنه ربما يخفض المزيد من الحصص؛ لأنه لم يجمع سوى ربع المبلغ الذي كان يحتاجه لليمن، ويبلغ مليوني دولار، من المانحيين الدوليين هذا العام.
وتُطعم الأمم المتحدة 13 مليون شخص شهرياً في اليمن.