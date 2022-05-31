للمرة السابعة.. البرلمان اللبناني ينتخب نبيه بري رئيسًا للمجلس

انتخب مجلس النواب اللبناني (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، نبيه بري، رئيسًا له، للمرة السابعة على التوالي في تاريخ لبنان.
وصوّت مجلس النواب اللبناني خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، على إعادة انتخاب زعيم حركة أمل، نبيه بري رئيسًا للمجلس للمرة السابعة على التوالي، في ظل غياب أي منافس له.
وحصل "بري" على 65 صوتًا من أصل 128 نائبًا، مقابل 23 ورقة بيضاء و40 ملغاة.
وبحسب تقارير إخبارية فهذه هي المرة الأولى التي ينتخب فيها "بري" بأقل عدد من الأصوات منذ عام 1992.
وترأس بري جلسة اختياره باعتباره الأكبر سنًّا من بين أعضاء مجلس النواب المنتخب حديثًا.
يشار إلى أن نبيه بري يرأس البرلمان اللبناني منذ 30 عامًا.
وتنص القوانين، على أن يقوم رئيس المجلس (في الجلسة الافتتاحية) بدعوة الهيئة العامة للانعقاد لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب خلال 15 يومًا من بدء ولاية المجلس الجديد، والتي بدأت في 22 مايو الجاري.