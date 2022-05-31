للمرة السابعة.. البرلمان اللبناني ينتخب نبيه بري رئيسًا للمجلس

وصوّت مجلس النواب اللبناني خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، على إعادة انتخاب زعيم حركة أمل، نبيه بري رئيسًا للمجلس للمرة السابعة على التوالي، في ظل غياب أي منافس له.