للمساهمة في إنهاء الحرب.. وفد وزاري عربي يبدأ اليوم زيارة إلى موسكو

يبدأ وفد من وزراء الخارجية العرب من أعضاء مجموعة الاتصال المكلفة بمتابعة الأزمة الروسية- الأوكرانية، زيارة اليوم (الاثنين) إلى موسكو، للقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف، ثم يتوجه إلى بولندا للقاء وزير خارجية أوكرانيا ديمتيرو كوليبا.
ومن المقرر أن يضم الوفدُ الأمينَ العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية مصر، والأردن، والجزائر، والعراق، والسودان.
وكانت مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري المكلفة بمتابعة الأزمة في أوكرانيا، قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًّا افتراضيًّا يوم السبت الماضي، بهدف التحضير لزيارة المجموعة إلى موسكو، ثم التوجه إلى وارسو في اليوم التالي للقاء مع وزير خارجية أوكرانيا.
ووفق "رويترز" يأتي لقاء المسؤولين العرب مع وزير خارجية روسيا وأوكرانيا، بعد نحو شهر من توصية "مجلس الجامعة العربية" على مستوى المندوبين، بتشكيل "مجموعة اتصال عربية على المستوى الوزاري، تتولى متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية؛ بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة".
وخلال اجتماع طارئ على مستوى المندوبين عُقد بالأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، في فبراير الماضي، بناءً على دعوة مصرية؛ أعرب المجلس عن "القلق إزاء تطورات الأحداث في أوكرانيا، وتأييد جميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية، وبما يحفظ أمن وسلامة الشعوب في هذه المنطقة الهامة من العالم".
كما أكد مجلس الجامعة "أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ودعم المساعي الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر في أوكرانيا، والدعوة إلى الشروع في إجراءات التهدئة وضبط النفس؛ بما يكفل عودة الاستقرار والسماح بعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي".