للمساهمة في إنهاء الحرب.. وفد وزاري عربي يبدأ اليوم زيارة إلى موسكو

وكانت مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري المكلفة بمتابعة الأزمة في أوكرانيا، قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًّا افتراضيًّا يوم السبت الماضي، بهدف التحضير لزيارة المجموعة إلى موسكو، ثم التوجه إلى وارسو في اليوم التالي للقاء مع وزير خارجية أوكرانيا.