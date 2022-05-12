لليوم الثاني.. الجنيه المصري يصعد أمام الدولار ويسجل أعلى مستوياته في شهر

سجّل الجنيه المصري، صباح الخميس، أعلى مستوياته في شهر مقابل الدولار، مواصلًا ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.32 جنيه مقابل الدولار بحلول الساعة 08:38 بتوقيت غرينتش، بارتفاع طفيف عن مستوى 18.35 جنيه للدولار الذي سجله، الأربعاء.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، هذا أعلى مستوى للجنيه المصري منذ العاشر من أبريل عندما سجل 18.30 جنيه للدولار.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، في وقت سابق، أن تضخّم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية قفز إلى 13.1 بالمائة على أساس سنوي في أبريل.
وكانت قيمة العملة قد نزلت 14 بالمائة في 21 مارس بعد نحو عام ونصف العام دون تغير.