لليوم الرابع على التوالي .. الجيش اليمني يواصل تقدمه في الجبهات الجنوبية لمأرب

أفاد قائد المنطقة العسكرية الثالثة بالجيش الوطني اليمني اللواء الركن منصور ثوابة، اليوم (الاثنين)، بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة، تواصل تقدمها في معاركها لليوم الرابع على التوالي في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، وسط انهيارات ميدانية واسعة في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.