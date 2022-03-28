لليوم الرابع على التوالي .. الجيش اليمني يواصل تقدمه في الجبهات الجنوبية لمأرب

أفاد قائد المنطقة العسكرية الثالثة بالجيش الوطني اليمني اللواء الركن منصور ثوابة، اليوم (الاثنين)، بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة، تواصل تقدمها في معاركها لليوم الرابع على التوالي في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، وسط انهيارات ميدانية واسعة في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.
وأضاف أن طلائع الجيش والمقاومة أصبحت تحاصر من تبقى من عناصر المليشيا الإيرانية في جبهة ملعاء، وفقاً لـ"سبتمبر نت".
وبين أن المليشيا الحوثية تلقت خلال معارك اليومين الماضيين خسائر بشرية ومادية كبيرة في عدتها وعتادها.
وذكر أن رمال وصحراء جنوب محافظة مأرب، تحولت إلى مقابر جماعية التهمت حشود وقطعان المد الفارسي ومليشياته الحوثية ممن زجت بهم إلى محارق الموت والهلاك.
وأشار "ثوابة" إلى أن الأيام القادمة ستكون بمثابة الجحيم الذي سيلتهم مليشيا السلالة والكهنوت الإمامية.
وأشاد بالدور الكبير لمقاتلات التحالف العربي، وما يقوم به صقور الجو من دور فعال ومحوري في استهداف تعزيزات وآليات وتجمعات المليشيا الإيرانية سواء في جبهات مأرب الجنوبية، وأيضاً الجبهات الشمالية الغربية.