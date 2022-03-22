لماذا حُذِف الرقم سريعًا.. "جدل" حول عدد قتلى الجيش الروسي بأوكرانيا

في المقابل، تقول كييف: إن عدد قتلى الجيش الروسي في أوكرانيا بلغ أكثر من 15 ألف جندي؛ بينما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلًا عن مصادر استخبارية، أن عدد قتلى الجيش الروسي بلغ 7 آلاف في الحد الأدنى خلال 20 يومًا. ويصعب التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.