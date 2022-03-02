لمضاعفة خسائرها.. الاتحاد الأوروبي يضيف العملات المشفرة إلى عقوباته على روسيا

أفاد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم (الأربعاء)، بأن العملات المشفرة ستُضاف إلى قائمة العقوبات المالية، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب اجتياحها أوكرانيا.

وأضاف أن العقوبات على موسكو؛ تهدف إلى أن تدفع روسيا ثمنًا طائلاً، بسبب عمليتها العسكرية على أوكرانيا، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن "لومير" في مؤتمر صحفي عقب محادثات أجراها مع وزراء المالية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، أن العقوبات على روسيا فعّالة للغاية، وتمكنت من تشتيت النظام المالي الروسي، وشلت قدرة البنك المركزي الروسي لحماية العملة.