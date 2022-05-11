لمواجهة العدوان والكوارث.. بريطانيا والسويد تبرمان اتفاقًا دفاعيًّا

وقالت: "إذا عانى أيٌّ من البلدين من كارثة أو هجوم، فإن المملكة المتحدة والسويد ستساعدان بعضهما البعض بعدة طرق، وسيتم تقديم الدعم عند طلبه من قبل الدولة المتضررة، وقد يشمل المساعدات العسكرية".