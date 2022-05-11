لمواجهة العدوان والكوارث.. بريطانيا والسويد تبرمان اتفاقًا دفاعيًّا

أبرمت السويد وبريطانيا، اليوم "الأربعاء"، اتفاقًا للدفاع والحماية المتبادلة في حالة وقوع عدوان، في وقت يُنتظر أن تعلن ستوكهولم موقفها بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" هذا الأسبوع.
وقال رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون خلال مؤتمر صحافي مشترك في ستوكهولم مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون: "إذا تعرضت السويد للهجوم وتطلعت إلينا للحصول على الدعم، فسوف نقدمه لها".
وأضاف "جونسون": "إن ما نقوله من خلال الاتفاقية هو أنه في حال وقوع كوارث أو أحداث عدوان على السويد، فإن المملكة المتحدة ستأتي لمساعدة السويد بطلب من الحكومة السويدية"؛ وفقًا لـ"رويترز".
من جهتها شدّدت ماجدالينا أندرسون على أنه في أوقات الأزمات يصبح التعاون أكثر أهمية.
وقالت: "إذا عانى أيٌّ من البلدين من كارثة أو هجوم، فإن المملكة المتحدة والسويد ستساعدان بعضهما البعض بعدة طرق، وسيتم تقديم الدعم عند طلبه من قبل الدولة المتضررة، وقد يشمل المساعدات العسكرية".