لمواجهة النقص المحلي.. ماليزيا تعلق صادرات الدجاج

أعلن رئيس الوزراء الماليزي صبري يعقوب اليوم أن بلاده سوف تعلق صادرات الدجاج الشهرية التي تقدر بـ 3,6 ملايين دجاجة ابتداءً من الأول من يونيو المقبل.