لمواجهة النقص المحلي.. ماليزيا تعلق صادرات الدجاج

أعلن رئيس الوزراء الماليزي صبري يعقوب اليوم أن بلاده سوف تعلق صادرات الدجاج الشهرية التي تقدر بـ 3,6 ملايين دجاجة ابتداءً من الأول من يونيو المقبل.
وتضمن القرار كذلك إلغاء متطلبات تصاريح الاستيراد للدجاج والقمح.
وبحسب "بلومبرغ"، فقد حددت الحكومة سعر الدجاجة بـ 8,9 رينتجيت (دولارين)، موضحة أنها ستعتمد ضم مزيد من أماكن الذبح في الخارج؛ لتعزيز الإمدادات المحلية في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
تأتي هذه التحركات بعد أيام من إلغاء قواعد التصاريح الموافقة عليها لواردات بعض المنتجات الغذائية، وتشمل جوز الهند والحليب المكثف؛ لضمان توافر الإمدادات في البلاد.