لم نقصف مستشفى.. إعلان روسي بالأرقام عن "خسائر عسكرية مرعبة لأوكرانيا"

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في آخر تحديث: إن الأهداف المدمرة تَضمنت 97 طائرة، و107 مُسَيّرات، و141 منظومة صواريخ للدفاع الجوي، و86 موقع رادار، و986 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و107 راجمات صواريخ، و368 قطعة من المدفعية الميدانية وقذائف الهاون، و749 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.