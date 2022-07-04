لوغانو السويسرية.. اجتماع لوضع خطط بهدف إعادة إعمار أوكرانيا

تستضيف مدينة لوغانو السويسرية، اليوم، اجتماعًا دوليًا بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن المنظمات الدولية؛ للبدء في مسعى جماعي لوضع خطط بهدف إعادة إعمار أوكرانيا.
وتشير تقديرات إلى أن كلفة الإصلاحات التي تحتاجها البلاد لانتشالها من وضعها الحالي ستصل إلى مئات المليارات من الدولارات.
ويحضر الاجتماع رئيسُ الوزراء الأوكراني دنيس شميال، فيما سيشارك فيه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عبر تقنية الفيديو عن بُعد.
وسيناقش الاجتماع أيضًا الفساد المستشري في البلاد، وهي إحدى القضايا الرئيسية التي يشترط الاتحاد الأوروبي معالجتها، قبل قبوله ضم أوكرانيا لصفوفه.
وكان مقررًا لهذا الاجتماع الانعقاد بالفعل قبل أن تشن روسيا الحرب على جارتها أوكرانيا في فبراير الماضي؛ بغرض بحث خطوات الإصلاح السياسي التي كان يتعين على أوكرانيا أن تتخذها لتعزيز ملف عضويتها بالاتحاد، لكن أهدافه ومحاوره تغيرت بفعل ظروف الحرب، ليركز الاجتماع على قضايا إعادة البناء وتوفير مصادر التمويل لها.