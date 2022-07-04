لوغانو السويسرية.. اجتماع لوضع خطط بهدف إعادة إعمار أوكرانيا

وكان مقررًا لهذا الاجتماع الانعقاد بالفعل قبل أن تشن روسيا الحرب على جارتها أوكرانيا في فبراير الماضي؛ بغرض بحث خطوات الإصلاح السياسي التي كان يتعين على أوكرانيا أن تتخذها لتعزيز ملف عضويتها بالاتحاد، لكن أهدافه ومحاوره تغيرت بفعل ظروف الحرب، ليركز الاجتماع على قضايا إعادة البناء وتوفير مصادر التمويل لها.