ليبيا.. اشتباكات مسلحة بـ "سوق الثلاثاء" وتدخل اللواء "444 قتال"

وكانت الاشتباكات التي اندلعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مساء أمس الجمعة، قد تسبّبت في حالة من الفوضى والهلع بين المواطنين الموجودين في المنطقة، والتي من المعتاد أن تشهد ازدحاماً كبيراً من العائلات، هرباً من درجات الحرارة المرتفعة وانقطاع التيار الكهربائي، وخاصة في أيام العطلات لوجود المصيف البلدي ونادٍ ترفيهي وحديقة كبيرة يرتادها المواطنون.