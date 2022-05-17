‬ليبيا.. حكومة الوحدة الوطنية تحبط محاولة لإثارة الفوضى باستخدام السلاح

وذكرت أن الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، تعاملت بحزم ومهنية؛ لمنع الفوضى وإعادة الاستقرار إلى العاصمة، وهو ما أجبر "المجموعة المسلحة" على الفرار من طرابلس.