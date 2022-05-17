‬ليبيا.. حكومة الوحدة الوطنية تحبط محاولة لإثارة الفوضى باستخدام السلاح

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة أن مجموعة مسلحة خارجة عن القانون حاولت التسلل إلى داخل العاصمة؛ لإثارة الفوضى باستخدام السلاح.
وذكرت أن الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، تعاملت بحزم ومهنية؛ لمنع الفوضى وإعادة الاستقرار إلى العاصمة، وهو ما أجبر "المجموعة المسلحة" على الفرار من طرابلس.
ووصفت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية ما جرى في طرابلس اليوم الثلاثاء، بأنه "محاولة تسلل صبيانية مدعومة بأجندة حزبية"، مشيرة إلى أنها تسببت في أضرار مادية وبشرية.
وتوعدت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية بـ"الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المسّ بأمن المواطنين وسلامتهم".