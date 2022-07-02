ليبيا.. محتجون يضرمون النيران في مبني البرلمان بطبرق وتظاهرات في مدن أخرى

اقتحم محتجون مقر البرلمان الليبي في مدينة طبرق- شرقي البلاد، وسط تقارير تشير إلى إضرام نيران في جزءٍ من المبنى.
وأظهرت صور نُشرت عبر الإنترنت أعمدة دخان كثيف تتصاعد من جرّاء إشعال المحتجين النار في إطارات سيارات خارج مقر البرلمان.
وشهدت مدن رئيسة في ليبيا احتجاجات على الانقطاع المستمر للكهرباء، وارتفاع الأسعار مع استمرار المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد.
وفي العاصمة طرابلس خرج متظاهرون يطالبون بإجراء انتخابات، فيما يمكن وصفه بأنه أكبر احتجاج تشهده المدينة في عدة سنوات.
وجاءت تلك الاضطرابات بعد انتهاء محادثات بوساطة الأمم المتحدة في جنيف، كانت تستهدف التمهيد لانتخابات، دون تحقيق تقدمٍ يُذكر.