مؤتمر "الشؤون الإسلامية" يناقش أهمية الاجتهاد وأصوله وضوابطه

وسيتناول المؤتمر عدة محاور مهمة؛ منها أهمية الاجتهاد كضرورة مُلِحّة في العصر الحاضر، وأصول الاجتهاد وضوابطه، والمسؤولية الفردية والجماعية تجاه قضية المناخ، وكذلك موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.