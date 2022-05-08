‬مئات المتظاهرين التونسيين يدعون "سعيد" إلى محاسبة الأحزاب

تظاهر اليوم "الأحد"، مئات من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو "تموّز" الفائت، ودعوه إلى "محاسبة قضائية" للأحزاب السياسية التي كانت في الحكم خلال السنوات العشر الفائتة.
وردد المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة شعارات من بينها: "محاسبة قضائية"، و"لا صلح ولا مساومة"، و"على السلطة القضائية تحمّل مسؤولياتها".
ورفع المتظاهرون علم البلاد، وصورًا للرئيس قيس سعيّد، ولافتات كتبوا عليها: "هذه مرحلة تاريخية، طريق التصحيح"، و"الجمهورية الثالثة"، و"كلّنا قيس سعيّد"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وذكر المتحدث باسم "تنسيقية تحالف أحرار" أحمد الهمّامي، أن "الشعب كره الأحزاب التي كانت سببًا في عشرية سوداء في تونس، والمحاسبة هي أساس بناء الدولة الجديدة".
ودعا كل القوى في البلاد إلى التسريع في موضوع المحاسبة.