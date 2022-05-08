‬مئات المتظاهرين التونسيين يدعون "سعيد" إلى محاسبة الأحزاب

تظاهر اليوم "الأحد"، مئات من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو "تموّز" الفائت، ودعوه إلى "محاسبة قضائية" للأحزاب السياسية التي كانت في الحكم خلال السنوات العشر الفائتة.