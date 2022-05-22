ماريوبول جديدة.. أوكرانيا تحذر من الأوضاع الإنسانية بمدينة "سيفيرودونتسك"

وأشار حاكم المنطقة، سيرهي هايدي، أمس الأحد، إلى أن المدينة ستصبح معزولة تماماً في حال تدمير جسر آخر، قائلاً: إن حوالي 10000 شخص ما زالوا في سيفيرودونتسك، التي كان عدد سكانها قبل الحرب أكثر من 100000 ومعظمهم "يكاد يكون في الملاجئ بشكل دائم".