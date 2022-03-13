"ماسيكاس": بدء العمل على طلب أوكرانيا الانضمام للاتحاد الأوروبي

ذكر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا ماتي ماسيكاس، اليوم "الأحد"، أن العمل على عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي قد بدأ.
وأضاف أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي ناقشوا في مدينة فرساي الفرنسية طلب عضوية أوكرانيا، وأعطوا إشارة واضحة مفادها أن أوكرانيا تنتمي إلى الأسرة الأوروبية، والعملية بدأت؛ وفقًا لـ"إنترفاكس".
وقال "ماسيكاس": "ساهمت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في آلية الحماية المدنية لأوكرانيا، بالفعل وصلت ملايين المركبات والمستلزمات الطبية والخيام والبطانيات".
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي فعّل لأول مرة نظام الحماية المؤقتة بشكل مباشر؛ ما سيساعد الأوكرانيين القادمين إلى الاتحاد من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات العلاجية والوصول إلى أسواق العمل والتعليم.