"ماكرون": الحرب أصبحت في أوروبا.. وعلينا الدفاع عن أنفسنا

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، عن قناعته بأن "الحرب أصبحت في أوروبا"، مشددًا على أنه يجب على الأوروبيين "الدفاع عن أنفسهم"، في إشارة إلى الحملة العسكرية التي تشنها روسيا على أوكرانيا، والتي تلقي بظلالها على القارة الأوروبية ككل.