"ماكرون": الحرب أصبحت في أوروبا.. وعلينا الدفاع عن أنفسنا

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، عن قناعته بأن "الحرب أصبحت في أوروبا"، مشددًا على أنه يجب على الأوروبيين "الدفاع عن أنفسهم"، في إشارة إلى الحملة العسكرية التي تشنها روسيا على أوكرانيا، والتي تلقي بظلالها على القارة الأوروبية ككل.
وقال "ماكرون" في افتتاح معرض للصناعات الدفاعية: "أوروبا لم تعد ساذجة وبدأت بتعزيز قدرات صناعتها الدفاعية وجيوشها".
وأضاف الرئيس الفرنسي: "نحتاج إلى أوروبا قوية للحفاظ على السلام، ومواجهة الفوضى التي تعم العالم".
ودعا إلى زيادة الاستثمار في الصناعات الدفاعية، وتابع: "مشروع البوصلة الإستراتيجية للدفاع الأوروبي، هو ركيزة أساسية لسياستنا".