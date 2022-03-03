"ماكرون" لـ"بوتين": أنت تخدع نفسك وارتكبت خطأ فادحًا بغزو أوكرانيا

نقلت "رويترز" عن مسؤول فرنسي، أن الرئيس إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم "الخميس"، أنه ارتكب خطأ فادحًا في حق أوكرانيا، وأنه يخدع نفسه بشأن الحكومة في كييف، وأن الحرب ستكلف روسيا غاليًا على المدى الطويل.

وبين المسؤول أن "بوتين" أكد في الاتصال الهاتفي الذي بادر به، تصميمه على تحييد أوكرانيا ونزع سلاحها، سواء دبلوماسيًّا أو عسكريًّا.

من جانبه ذكر مستشار الرئيس الفرنسي أن "ماكرون" حذر "بوتين" من أن غزوه لأوكرانيا سيكلف بلاده غاليًا، وسينتهي الأمر بها إلى عزلة وضعف، والوقوع تحت طائلة العقوبات لفترة طويلة جدًّا.